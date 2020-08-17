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駁董明珠 雷軍：小米工廠代表智慧製造最高水準

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
小米董事長雷軍。圖/IT之家
小米董事長雷軍。圖/IT之家

格力電器董事長董明珠先前曾吐槽，小米的產品基本是貼牌生產，該公司董事長雷軍在16日晚間舉行的直播帶貨中，再度談到了小米「關燈工廠」，他表示這次小米10至尊版手機，是由智慧工廠和富士康一起生產，年產規模大概在100萬支超高階旗艦手機，代表了今天智慧製造領域最高水準。

IT之家報導，雷軍同時表示，小米主要負責產品設計與研發，而關燈工廠其實是一座超大規模的實驗室，主要進行新材料、新技術、新工藝的驗證。

根據小米官方介紹，智慧工廠可24小時關燈生產，無人干預，配備智慧地面、AGV 運輸系統，支援微米級除塵科技。

小米官方還宣稱，未來甚至可能每秒生產1支手機。

快科技報導，董明珠13日在央視「相對論」對話節目中，談到先前與雷軍的人民幣10億賭局時表示，格力電器是重資產，而雷軍是輕資產，不在一個平面上比賽。

董明珠說：「當時我非常有信心是因為，我知道製造業整個發展過程的艱辛，它不是泡沫，一吹就可以變很大，雷軍也講過，豬在風口上也能吹上天，風沒了我們到哪裡去？」

董明珠直言，雷軍基本上都是叫別人給他貼牌做，還有很多本質的不同，「如果他跟我一樣馬上建工廠，我相信他做不過我。」

董明珠 格力電器 直播

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