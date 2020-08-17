立訊精密工人宿舍問題 蘋果恐暫緩在越南組裝iPhone

蘋果正考慮在越南組裝iPhone的可能性，並派遣代表訪問製造夥伴立訊精密在越南的工廠設施環境，不過傳出該工廠的部分設施未能達到蘋果的要求，尤其和宿舍有關的要求，恐怕成為阻礙蘋果在該工廠組裝iPhone的主要原因。

新浪科技報導，立訊精密外事經理Tang Due Bang表示，蘋果的代表在今年夏天訪問了立訊精密的越南工廠，調查該工廠的快速建設和生產iPhone的可能性。

Bang指出，代表參觀了位於Van Trung工業園區的工廠，以確保工廠規模合適，擁有正確的設備以及可用的投資資金，來組裝iPhone。

Bang表示，蘋果方面一直在就iPhone生產情況，對立訊精密的北江工廠進行調研，蘋果對該快速設施的建設速度印象深刻，同時經過實踐研究，蘋果高度讚賞北江省及其吃苦耐勞的工人潛力。

該工廠是在越南的眾多服務於蘋果的代工廠之一，2019年12月曾尋求資金以擴大AirPods生產線，立訊精密後來找到了投資，Bang指出，在蘋果要求擴大生產後，這個占地30公頃的工廠便在5個月內迅速建成。

立訊精密在北江省的投資已經得到2.7億美元，雖然立訊精密在那裡已經擁有2.8萬名員工，但若獲得許可生產iPhone，該工廠將需更多工人，大約5萬到6萬名。

立訊精密也希望進一步擴大該工廠規模，在工業園區外再增加兩個地塊，用以建設更多宿舍，目前立訊精密正在向當地政府申請建設批准。

立訊精密打算生產iPhone的選址並非只有越南，今年7月，該公司從緯創集團手中，以4.72億美元價格收購了在大陸的一個iPhone組裝工廠。