人行巨量MLF操作支持資金面 分析：「穩貨幣」階段開啟

大陸央行（中國人民銀行）17日進行了人民幣7,000億元一年期中期借貸便利（MLF）操作，利率連四月持平，分析師認為，MLF利率不動完全在預期之內，而遠超過本月到期總量的操作規模，代表5月下旬以來的市場流動性收緊過程告一段落，「穩貨幣」階段全面開啟。

路透統計，本月共有人民幣5,500億元MLF到期，第一筆為上周六（15日）的人民幣4,000億元，因周末原因資金交收延至17日；第二筆到期日為8月26日，規模人民幣1,500億元。

此外，本周還共有人民幣5,000億元的逆回購到期，其中17日到期人民幣100億元。

招銀理財高級分析師陳鄭表示，這次MLF操作量是挺超預期的，市場之前覺得最多是等額，預期超額的比較少，因為存單利率比MLF利率還是低一些，沒想到量會放這麼大。

量的層面上看，陳鄭認為，央行之前一直表態價格波動要圍繞政策利率中樞，但在量上沒有明確的表述，之前猜測等量或者縮量續，也是因為看央行態度比較謹慎，所以在操作量上也會比較謹慎，這次操作傳遞出只要市場利率在中樞附近（MLF利率），央行還是願意給量的，說明央行的調控目標更明確，主要目標還是價格。

陳鄭還指出，另外可能跟經濟資料有所放緩以及中美關係，各方面壓力在加大。上周央行公開市場逆回購投放也是超預期的，可能央行也是考慮到上述情況的變化。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，8月MLF增量續做，代表5月下旬以來的市場流動性收緊過程告一段落，「穩貨幣」階段全面開啟。在近期央行頻頻釋放下半年貨幣政策「總量適度、精准導向」背景下，8月MLF招標利率保持不動並不出乎預料。