人口帶來勞動力 學者：經濟、房產向好

恒大研究院任澤平團隊日前發布中國人口遷移報告，指出北京近4年來因為驅趕低端人口，人口年均淨流出逾10萬，而深圳、廣州、杭州、長沙4市人口年均淨流入近30萬。任澤平認為，人口流入能增加年輕勞動力供給，對經濟社會發展潛力更大。

中國經濟網報導，改革開放以來，中國的跨省人口遷移，經歷從「孔雀東南飛」到回流中西部，再到近年粵浙人口再集聚和回流中西部並存3個階段。

報告指出，剔除自然增長因素後，廣東、浙江年均人口淨流入，分別由2015年前5年的14萬、負7萬，大幅回升至2016至2019年的76萬、46萬，呈現明顯的人口再集聚趨勢，其中深圳、廣州、杭州年均淨流入逾20萬，三城近4年常住人口年均淨流入分別達32萬、28萬、27萬。

報導說，上海、北京因近年嚴控人口規模，均由人口淨流入變為淨流出，上海年均淨流出0.6萬，尤其北京實行驅趕低端人口政策後，年均淨流出逾10萬。

恒大集團首席經濟學家任澤平認為，「人隨產業走、人往高處走」，人口遷移既是經濟社會發展的結果，也是經濟社會發展的關鍵要素。他說，人口流入能增加年輕勞動力供給，緩解老齡化壓力；同時稱人口流出地區將加劇老齡化，嚴重拖累財政，制約經濟活力。

此外，人口向大都市圈大城市群集中，房地產市場將更加分化。未來經濟基本面好、人口流入的高能級區域的房地產市場更有潛力。