陸包裝飲用水農夫山泉 9月4日港交所上市

大陸包裝飲用水巨頭農夫山泉，17日啟動上市預路演，24日開始招股，並將於9月4日正式在港交所主板掛牌上市，預計募資規模為10億美元。

網易財經報導，農夫山泉於16日晚間向港交所，遞交了通過聆訊後的招股說明書，將在本次IPO中發行不超過13.8億股境外上市外資股，綜合募資規模、港股軟飲料行業平均25至30倍的市盈率、以及農夫山泉無可動搖的龍頭地位來看，農夫山泉的IPO市值將達到港幣1500億元至港幣1800億元。

受消費者流動性減少、零售據點關閉等因素影響，農夫山泉在2020年前5個月的收入為人民幣86.64億元，年減12.6%；淨利潤則為人民幣19.31億元，年減18.2%。

從收入構成來看，包裝飲用水產品呈現出明顯的必需消費品的消費剛性。

2020年前5個月來自包裝飲用水產品的收入年跌4.3%；相比之下，來自茶飲料產品、功能飲料產品及果汁飲料產品的收入，分別年減21.2%、40.9%和13.6%。

根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持大陸包裝飲用水市場佔有率第一，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於大陸市場前三位。

招股書還發布，農夫山泉現已布局10處優質水源地，分布在華東、東北、華中、華南、西北、西南、華北7大不同區域，具體包括浙江千島湖、吉林長白山、黑龍江大興安嶺等。

如此布局一方面能全面覆蓋全大陸市場供應，另一方面則可以有效縮短運輸半徑，有助於減少產品從生產線運送至貨架的時間，控制物流開支，保障利潤水準。

截至今年5月底，農夫山泉透過4,454名經銷商，覆蓋全大陸超過243萬個終端零售據點，其中超過48萬家終端零售網點配有「農夫山泉」品牌形象冰櫃，尤其在夏季能大幅提升銷量。

值得注意的是，在這超過243萬個終端零售據點中，約188萬個終端零售據點位於三線及三線下城市，占比高達77.4%。

目前農夫山泉推出的軟飲料產品已經覆蓋茶飲料、功能飲料、果汁飲料及咖啡、植物優酪乳產品等多種品類。

農夫山泉表示，採取多品牌發展的策略，每個飲料品牌都有自己的獨特定位，並關注消費者的長期健康需求。

IPO前，該公司董事長鍾睒睒，持有農夫山泉約87.44%的股份，包括約17.86%的直接權益以及通過養生堂持有的69.58%的間接權益；IPO後，鐘睒睒及養生堂仍將是控股股東。