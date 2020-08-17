快訊

健康亮紅燈？日媒報導安倍晉三吐血 幕僚今回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸包裝飲用水農夫山泉 9月4日港交所上市

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸包裝飲用水巨頭農夫山泉。圖/網易財經
大陸包裝飲用水巨頭農夫山泉。圖/網易財經

大陸包裝飲用水巨頭農夫山泉，17日啟動上市預路演，24日開始招股，並將於9月4日正式在港交所主板掛牌上市，預計募資規模為10億美元。

網易財經報導，農夫山泉於16日晚間向港交所，遞交了通過聆訊後的招股說明書，將在本次IPO中發行不超過13.8億股境外上市外資股，綜合募資規模、港股軟飲料行業平均25至30倍的市盈率、以及農夫山泉無可動搖的龍頭地位來看，農夫山泉的IPO市值將達到港幣1500億元至港幣1800億元。

受消費者流動性減少、零售據點關閉等因素影響，農夫山泉在2020年前5個月的收入為人民幣86.64億元，年減12.6%；淨利潤則為人民幣19.31億元，年減18.2%。

從收入構成來看，包裝飲用水產品呈現出明顯的必需消費品的消費剛性。

2020年前5個月來自包裝飲用水產品的收入年跌4.3%；相比之下，來自茶飲料產品、功能飲料產品及果汁飲料產品的收入，分別年減21.2%、40.9%和13.6%。

根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持大陸包裝飲用水市場佔有率第一，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於大陸市場前三位。

招股書還發布，農夫山泉現已布局10處優質水源地，分布在華東、東北、華中、華南、西北、西南、華北7大不同區域，具體包括浙江千島湖、吉林長白山、黑龍江大興安嶺等。

如此布局一方面能全面覆蓋全大陸市場供應，另一方面則可以有效縮短運輸半徑，有助於減少產品從生產線運送至貨架的時間，控制物流開支，保障利潤水準。

截至今年5月底，農夫山泉透過4,454名經銷商，覆蓋全大陸超過243萬個終端零售據點，其中超過48萬家終端零售網點配有「農夫山泉」品牌形象冰櫃，尤其在夏季能大幅提升銷量。

值得注意的是，在這超過243萬個終端零售據點中，約188萬個終端零售據點位於三線及三線下城市，占比高達77.4%。

目前農夫山泉推出的軟飲料產品已經覆蓋茶飲料、功能飲料、果汁飲料及咖啡、植物優酪乳產品等多種品類。

農夫山泉表示，採取多品牌發展的策略，每個飲料品牌都有自己的獨特定位，並關注消費者的長期健康需求。

IPO前，該公司董事長鍾睒睒，持有農夫山泉約87.44%的股份，包括約17.86%的直接權益以及通過養生堂持有的69.58%的間接權益；IPO後，鐘睒睒及養生堂仍將是控股股東。

IPO 果汁

延伸閱讀

餐飲業回神 IPO接力掛牌

7月營收點將錄！IPO寬容措施將正式上路 下半年送件IPO大增

美生技股IPO規模 創高

誰讓你發胖？不太甜的零食、愛喝鮮果汁 隱形糖分變「減重陷阱」

相關新聞

陸金融科技沙盒 擴大試點

大陸金融科技創新的「監管沙盒」（Regulatory Sandbox）政策試點迅速擴大至北京、上海、廣州、深圳等九個城市...

陸智庫：當前陸經濟關鍵 是增強內生循環力量

當人們更寄望於以消費拉動經濟增長時，中國財政科學研究院院長劉尚希近日表示，只談消費不行，而大陸各地推出的消費券只是短期發...

無接觸防疫 催生陸智慧宅市場

第八屆中國電子信息博覽會、第二屆中國智慧家庭高峰論壇14日在深圳舉行，一批批智能設備構成的智慧家庭生活亮相，展現智慧家庭...

新冠肺炎疫苗獲專利 康希諾港股價急漲

在香港上市的中國大陸醫藥股康希諾生物所研發的新冠肺炎疫苗獲得專利權後，其股價今早急漲，截至9時50分，每股報港幣226....

陸包裝飲用水農夫山泉 9月4日港交所上市

大陸包裝飲用水巨頭農夫山泉，17日啟動上市預路演，24日開始招股，並將於9月4日正式在港交所主板掛牌上市，預計募資規模為...

小米下個十年 拚手機×AIoT

小米公司創立至今滿十周年，董事長雷軍昨（16）日發公開信指出，小米新增四位合夥人至九人，下一個十年，公司核心戰略將升級為...

台商揪團 強攻陸母嬰產業

上海台商知名月子餐品牌廣禾堂董事長鍾宇富表示，母嬰產業是台商的強項，將有多位台商合資成立月子顧問公司，把相關行業的台商整...

人行挺微企 加速放行新應用

新冠疫情催化下，中國人民銀行加速核准金融科技創新應用領域，以幫助小微企業活下去，例如手機POS及微捷貸等助小微企業支付及...

陸月子中心市場洗牌 中小業者掀倒閉潮

重資產投入的大陸月子中心行業，一年多前就開始洗牌了，在新冠疫情催化下，大陸幾乎所有的月子中心都受到影響，中小型業者甚至出...

流量變現…沒那麼簡單

百度地圖和高德雖然擁有海量的流量，但流量變現的途徑始終難覓，兩家公司也曾四處拓展新業務，例如推出本地生活服務、聚合模式叫...

滴滴出行 加入數位地圖戰

大陸網路叫車龍頭滴滴出行日前悄悄推出自行研發的地圖業務「滴滴地圖」，也已經在滴滴打車介面出現，之前內置可供用戶選擇的高德...

從投行看大陸／勞務外包和勞務派遣的適用與分析

勞務外包因為沒有勞務派遣10%用工上限，使台商在勞動人事安排上較具彈性。

熱門新聞

林鄭月娥退回名譽院士 劍橋大學回應

情侶臥室衣櫃發現「詭異黑線」 拉出竟是針孔攝影機正對床鋪

雷軍：小米開啟「重新創業」征程 增4位聯合創始人

長江又來第4號洪水雨不停 川陝重災

美女大胃王密子君被封殺 粉絲護航：她只是飯量比較大

外送員送餐聽到不明哭聲 循聲竟在垃圾袋內發現剛出生嬰兒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。