陸專家：應擴大養老金投資範圍

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國社會保險學會會長、人力資源和社會保障部原副部長胡曉義16日在「中國養老金融50人論壇」上表示，養老保險不只是老年人老有所養的保障問題，還直接關係到國家經濟、社會長期穩定發展。幾乎每個家庭都面臨現實或潛在養老經濟風險。

中新社報導，胡曉義說，去年中國大陸直接支付的養老保險金額約為5兆元人民幣，約占當年大陸一般公共預算支出的22%；截至2019年末，基本養老保險、職業年金、企業年金、養老戰略儲備等還有11兆元結餘儲備，「總計16兆元的養老保險資金在社會經濟當中運作，財富量是相當大的」。

中國大陸養老保障體系是世界上最大的養老保障計畫，存在可及性、流動性、包容性不足的問題。胡曉義建議，一要實施全民參保計畫，特別是針對新業態群體、城鎮化轉移群體的參保計畫；二要推進養老保險基金、企業職工養老保險基金全國統籌在更大範圍內分散推行；三是要漸進性地延遲退休年齡；四是擴大籌資渠道，增加戰略儲備。

根據中國發展基金會近期發布「中國發展報告2020：中國人口老齡化的發展趨勢和政策」，自2000年邁入老齡化社會之後，中國大陸人口老齡化程度持續加深。到2022年左右，中國大陸65歲以上人口將占總人口的14%；2050年，中國大陸老齡化將達到峰值，65歲以上人口將占總人口的27.9%。

中國大陸人口老齡化來得快、規模大，面臨著「未富先老」和「未備先老」雙重挑戰。中國保險資產管理業協會執行副會長兼秘書長曹德雲建議，保險機構應發揮長期資金管理、大類資產配置、長期資產創設、穩健審慎投資四大業務特長，承擔起應有的社會責任。

曹德雲認為，中國大陸應研究推動擴大養老金投資範圍的問題。他建議，各部門在對各類養老金進行資產配置的基礎上，應在風險可控前提下逐步擴大權益投資、另類投資、產業投資、境外投資，從而積累更長期、更持久、更優質的養老保險資產。此外，還應多藉助金融科技，提升養老金數字化的運營能力。

保險 養老金

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