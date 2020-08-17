專家：2030人民幣成全球第3大貨幣

花旗銀行研究部董事總經理、首席中國經濟學家劉利剛近日受訪稱，多個因素助推之下，人民幣國際化進程會加快，預計2030年人民幣將成為全球第三大主要支付貨幣。

中新社報導，劉利剛指出，中美摩擦的潛在風險與外部貨幣政策環境的變化促使人民幣在今後必須加快國際化進程。一方面，近期大陸加速人民幣國際化的政策信號已非常明確，其背後關鍵在於通過加速人民幣國際化，可對沖中美一旦金融脫鉤造成的美元流動性短缺問題。

另一方面，外部貨幣政策環境回到2008年至2009年的狀況，目前美聯儲實施零利率並推出量化寬鬆，全球處於貨幣環境流動性泛濫的狀況。今後一段時間，人民幣會有進一步升值的壓力，且現在外資在大陸資本市場配置資產變得更加便利，若不做相應對沖，人民幣升值會非常快，同時大幅資本流入也會造成進一步的資產泡沫攀升。

近年來，大陸央行與全球主要央行簽訂的貨幣互換協議規模增大、人民幣在全球外匯儲備中份額提升並成為全球第三大貿易融資貨幣和第五大支付貨幣。

他認為，人民幣國際化將在政策、產品和金融基建三方面發力提速。

第一，大陸央行等已推出一些新的政策，為人民幣國際化鋪路。

第二，鐵礦石、石油等國際大宗商品交易，出現以人民幣結算的產品。

第三，中國大陸已建立人民幣跨境支付系統（CIPS），160個國家和地區都可用此交易系統來接收人民幣，若今後在深度方面加強的話，將大有可為。

此外，大陸央行在數字貨幣方面領先，儘管短期內數字貨幣仍較難支持人民幣國際化進程，但中長期看，隨著各國主要央行都開始使用中央銀行的數字貨幣，將來的互聯互通就變得較容易，數字貨幣也將成為重要的金融基建。

「這些政策，使我們對人民幣在下一步的國際化進程中的展望變得更加樂觀。」劉利剛預測，到2025年，人民幣在國際主要支付貨幣中會取代日圓，變成全球第四大支付貨幣，到2030年，人民幣會逐漸取代英鎊，變成全球第三大支付貨幣。