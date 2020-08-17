陸小康家庭 投資意願回升

交通銀行近日在上海發布「交銀中國財富景氣指數報告」稱，中國大陸小康家庭的流動資產及不動產投資意願雙雙回升。

中新社報導，交通銀行每兩個月發布一次調查對象為中國大陸小康家庭的「交銀中國財富景氣指數報告」，本次調查數據收集時間為今年7月，共1835個不同地區小康家庭樣本，這些小康家庭稅後家庭年收入為14萬元人民幣至30萬元人民幣以上。

調查顯示，上半年中國大陸企業復工復崗持續推進，調研期間股市、基市行情向好，小康家庭收入增長指數較上期回升顯著。大陸長三角地區小康家庭財務狀況指數和投資收益指數的表現在絕對值和增幅上領先全國。

從收入來看，伴隨整體經濟持續恢復、就業形勢出現積極變化、金融市場經歷上漲行情等各類利好因素，小康家庭無論是對當前還是未來家庭收入均持有較強信心。

本期小康家庭流動資產投資意願指數上升7個百分點，不動產投資意願指數上升3個百分點。

從各類流動資產投資產品的投資意願看，股票、基金和貴金屬上漲明顯。由於境外疫情尚未得到有效控制，小康家庭對外匯和境外資產的投資更為謹慎。

不動產投資方面，疫情影響減弱，住房需求釋放，本期調查顯示，中國大陸核心和非核心城市的小康家庭現在不動產投資意願分別較上期上漲2個百分點和5個百分點，未來不動產投資意願核心和非核心城市小康家庭也均較上期小幅上漲。