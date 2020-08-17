華為專心寫軟體 助車企造好車

「華為不造車，只聚焦最難的平台基礎要素開發，幫助車企造好車。」在14日舉行的「2020中國汽車論壇」上，華為智能汽車解決方案BU總裁王軍如是說。

中新社報導，王軍表示，實現軟件定義汽車是汽車產業變革關鍵的一環，通過軟件的持續迭代，汽車的智能駕駛體驗、座艙的娛樂體驗、續航和動力體驗等都將不斷地改進，汽車也將從代步工具逐漸演變為新的生活空間，為用戶與車企持續創造新價值。

王軍指出，當前分散式ECU+總線交換的系統架構，軟硬件緊耦合、升級難、帶寬低、碎片化嚴重，無法滿足整車級系統開發與持續升級，構建一個好的分層架構及數字化平台是軟件定義汽車的基礎。

當前，華為針對座艙的使用場景、上層應用軟件和底層硬件對接的需求，做了車機版定製開發，打造了鴻矇座艙操作系統HOS，實現座艙軟硬件解耦，對語音交互、視覺識別、音頻優化等核心能力開發了基礎服務，開放給上層應用，且支持與車企聯合定義開放接口，使能合作夥伴快速開發。

他指出，華為開發的智能駕駛操作系統AOS，則同時滿足智能駕駛軟件開發對生態、車規、數據驅動開發等核心要求，並針對智能駕駛系統的高要求，在通信、調動、運行環境都做優化，保證確定性低時延達到極緻性能。

此外，華為智能車控操作系統VOS，原生支持異構多核、模型化工具鏈、兼容AUTOSAR，相比現有的操作，將更加開放、基礎OS開源，幫助車廠實現自主可控。「華為打造的是安全開放的系統，希望與車企、軟硬件合作夥伴一起開發，共創數字平台、共建健康生態、共享技術成果。」王軍說。