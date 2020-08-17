北京瞭望／「閏四月，吃樹葉」的魔咒

「閏四月，吃樹葉」是中國古老的民諺，那意思是如果農曆4月是閏月，就會出現糧食欠收鬧饑荒那種事。而香港的數術家，則認定由「閏四月 」之年，有那種兇險失財之兆。

今年庚子年「閏四月」，是由公曆5月23日至6月20日。今年入春以來、立夏之後，天氣就變化異常，不僅有大面積的洪水襲來，一淹數省，還有地方如產糧大省河南居然出現乾旱，更有不少地方遭受冰雹、暴雨，甚至降雪等反常天氣，應驗「閏四月」真的有點兇險。這之後，人們想起「吃樹葉 」之憂了。

時至8月中，在中國大陸是夏糧收成已完、收糧入庫之期。繼國際糧農組織警告今年可能出現國際性糧食危機之後，中共領導人警告「舌尖上的浪費」，地方上開始五花八門的節約糧食行動，代表性的是所謂「N-1」，即您去幾個人吃飯得減一個人的菜之類。還互相攀比，湖北有城市玩「N-1」，河南就有城市玩「N-2」，弄得民眾意見很大，餐飲業則有些不知如何是好。

吃飯有點意見問題還不大，由之引出糧食危機的警覺來。人們突然留意到，管統計部門說糧食又豐收了，但管糧食收購的說收上來糧食少多了。

具體來說，是中國國家糧食儲備局公布的糧食收儲數據，說截至8月5日，中國糧食主產區小麥累計收購4,285.7萬噸，年減938.3萬噸；主產區油菜籽累計收購70.6萬噸，年減5.1萬噸；主產區早秈稻累計收購264.1萬噸，年增12.6萬噸。

這裡說的糧食，指的是夏糧即夏天收成的糧食。中國糧食收成分夏秋兩季，夏糧占三至四成、秋糧占六至七成。國家糧食儲備局的數字準確到糧食生產大省，比如小麥主產區河北省，收購355.9萬噸，年減93.5萬噸。

但其後大陸國家統計局另有一套數字，說今年全國夏糧總產量2,856億斤，比2019年增加24.2億斤，還說這奠定了穩定全年糧食生產的基礎。而主要官媒報的都是國家統計局的收成數，那就主流說法。

請教農業專家，會告訴您中國糧食生產的基本流程，是糧農種糧，可直接賣糧，糧食中間商會到各地鄉下收糧，國家糧儲局直屬或地方糧庫以國家定價收糧。而糧食收成的數字，是由縣到市，再由市到省，最後到國家統計局。這樣說來，國家糧食儲備局收購數字是實打實的，而統計局的統計數字就不好意思說了，如果要驗證，就得讓地方交出種糧的畝數和畝產數，總數一平均，就知道糧食收成的真假了。

一有疑問，馬上有專家現身。有號稱農業專家說，今年夏糧確實繼續豐收，收購數也確實大幅減少，這中間出現的問題，是農民「惜售」即不肯賣糧食給國家，怕有災荒。專家之言，多數招罵，農民「惜售」之論，就被罵得狗血淋頭。網路農家子弟，訴說種糧之苦，告訴人們現在農民多數是請人用機器收割，收下來就在當地頭賣給糧販子。一是農民根本沒有地方也沒有勞力去曬糧；二是糧庫收糧好多折騰，不如賣給糧販子；三是糧食收購是國價，一定不變，不是想像的水漲船高。

也有學者說，就算糧食生產統計數字是真的，中國糧食有問題也是真的。現在最大的問題「撂荒」，即農民有地不種糧。有真實的調研顯示，就是北京旁邊的糧食生產大省，土地撂荒十多年來年均不會低於三分之一。出現「撂荒」別罵農民，因為青壯年都出去打工了，中國農民工2億多人，很多地方在家留守的老弱病殘多。所以有的地方「包田」多，即租給專門種田的去種。

中國農業大國，現在要大量進口糧食，官方說是補充和調劑，但這是平安無事歲月，如果國際糧食危機來了，中國糧食有沒有危機，那真的不好說。