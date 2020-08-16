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陸智庫：當前陸經濟關鍵 是增強內生循環力量

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國財政科學研究院院長劉尚希近日表示，消費僅能拉動短期大陸經濟，目前最重要的是如何增強內生循環力量。（圖／取自中新網）
中國財政科學研究院院長劉尚希近日表示，消費僅能拉動短期大陸經濟，目前最重要的是如何增強內生循環力量。（圖／取自中新網）

當人們更寄望於以消費拉動經濟增長時，中國財政科學研究院院長劉尚希近日表示，只談消費不行，而大陸各地推出的消費券只是短期發揮作用，但對大陸經濟來說，目前最大的問題是如何增強經濟內生循環的力量。

據經濟觀察報報導，劉尚希9日表示，大陸政府發放消費券，在一定程度上能夠幫助小微企業，但是這種拉動作用是短期的、一次性的，市場的擴大是由政府透過消費券外部推動的，它並不是一種內生的力量，最根本辦法依然要改變大家對就業的預期、收入的預期，如果民眾就業預期和收入預期改善了，消費自然會提升。

在這種情況下，劉尚希認為，最大的一個問題是大陸經濟的內生力量如何增強，經濟內生力量的增強是要形成一種循環，尤其是企業營業收入表現需要好轉，由於內生循環，要靠營業收入、利潤來支撐，而不是靠政府的補貼和稅收減免，因此最重要的是如何形成經濟內生的循環。

劉尚希指出，目前大陸金融和實體經濟之間的良性循環沒有形成，甚至存在反噬的風險，這對無論大企業還是中小微企業，以及整個市場主體產業的供應鏈而言，都面臨著巨大的風險。

劉尚希更預估，今年大陸財政赤字率為3.6%以上，如果按照3.6%的赤字率，倒推出今年大陸GDP的名義增速5.4%，再綜合今年大陸CPI大約是2%到3%的標準，估算今年大陸可以預期的經濟增長在2%到3%的區間。

實體經濟 消費券 財政赤字

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