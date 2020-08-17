無接觸防疫 催生陸智慧宅市場

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第八屆中國電子信息博覽會14日在深圳會展中心開幕。本屆展會全方位聚焦智慧家庭、5G和物聯網、智能網聯與新能源汽車、智能製造與機器人、大數據等備受關注的產業熱點。圖為5G應用備受參觀者矚目。（中新社）
第八屆中國電子信息博覽會14日在深圳會展中心開幕。本屆展會全方位聚焦智慧家庭、5G和物聯網、智能網聯與新能源汽車、智能製造與機器人、大數據等備受關注的產業熱點。圖為5G應用備受參觀者矚目。（中新社）

第八屆中國電子信息博覽會、第二屆中國智慧家庭高峰論壇14日在深圳舉行，一批批智能設備構成的智慧家庭生活亮相，展現智慧家庭產業未來發展的巨大空間和機遇。

新華社報導，「疫情催生了智慧家庭產品的市場需求。」TCL相關負責人說，疫情期間，「宅」刺激了人們對居家生活改善提高的要求，由各種智能設備構成的智慧家庭生活，成為「宅」經濟發展的中堅力量。

中國智慧家庭生態聯盟秘書長楊衛東表示，疫情提出的「無接觸」要求，「從公共場合測溫通道、個人健康信息管理到居家辦公視頻會議，以及直播、網購、泛娛樂平台，越來越多的智慧家庭產品及應用逐漸成為疫情下生產生活的必需品。」楊衛東說。

「5G意味著可以整合更多的物聯智能設備，提供更流暢、清晰的多媒體內容，為高質量的語音和視頻通話做出更好保障，為智能技術的延伸提供強有力的技術支持。」創維集團總裁劉棠枝說。

業界預計，5G商業化落地加速， AI+IoT時代將全面開啟，再加上新基建的政策紅利，智慧家庭產業正步入技術重塑、產品重塑、場景重塑與體驗重塑時代。

「目前我國涉及智能家居的相關企業有20餘萬家。一大批行業龍頭企業正加大技術、標準、專利等方面的投入。」楊衛東說。

結合新一代信息技術的交互方式已實現人和家居的初步交流，如遠程教育、遠程辦公、遠程娛樂、遠程醫療等。目前，大陸智慧家庭市場規模正以每年20%至30%的速度增長，產業發展空間巨大。

大陸工業和信息化部科技司副司長朱秀梅表示，當前大陸智慧家庭仍存在關鍵技術待突破、信息安全不夠受重視、跨平台互聯互通存在障礙等諸多問題。

「比如，在智能芯片、智能傳感器以及深度學習算法等基礎技術方面還很薄弱；家電、通信、安防、廣電等很多領域的技術方案都各成體系，相互之間難以實現數據共享。」朱秀梅說。

14日舉行的第二屆中國智慧家庭高峰論壇上，「智慧家庭系統互聯互通技術需求V1.0」發布，實現設備配網、控制、安全認證的統一，是解決目前智慧家庭眾多短板的研發成果之一。

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