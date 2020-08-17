第五代雲計算系統 陸電子信息博覽會現身

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

第八屆中國電子信息博覽會14日-16日在深圳舉行。第五代雲計算操作系統Cloudview5.0在博覽會正式推出。

中新社報導，本屆博覽會亮點紛呈，其中最重磅的環節是組委會頒發「第八屆中國電子信息博覽會金獎」。此次共有近百家參展企業申報了逾百項創新產品和應用參評。最終，十個項目獲得金獎，包括曙光信息產業股份有限公司（中科曙光）的第五代雲計算操作系統Cloudview5.0等。

第五代雲計算操作系統Cloudview5.0由中科曙光推出，經過多個版本演進，在計算、存儲、網絡等方面進行了技術升級，能更好地滿足雲計算基礎設施管理的需求，具備豐富的應用生態、中國大陸國產處理器最佳雲操作系統、全面的雲安全支撐、貼合行業需求的特色功能等四大優勢。

中科曙光相關負責人表示，Cloudview5.0是該公司面向新一代雲計算中心綜合化管理的雲計算操作系統，能够提供按需定製、靈活擴展、安全穩定的雲計算服務。它不僅實現了雲平台運維和運營管理功能，支持異構雲平台的兼容納管，還可以提供服務目錄定義、申請審批流程管理、資源使用效率管控、多維度計量計費等精細化運營管理能力。

中國電子信息博覽會是大陸工業和信息化部與深圳市政府聯手打造的世界級電子信息展，聚焦5G和物聯網、人工智能、智能網聯、智能製造與機器人、大數據等產業熱點，展品涵蓋電子信息產業全產業鏈。

深圳 物聯網

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