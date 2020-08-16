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想賺錢怕狼性不足？專家說大陸有快錢 但沒有輕鬆錢

聯合報 / 記者劉秀珍／即時報導
福州大學陽光學院創新創業院長馬彥彬16日在福州人才協作論壇上分享自己在福州工作的經驗。取自福州新聞網
福州大學陽光學院創新創業院長馬彥彬16日在福州人才協作論壇上分享自己在福州工作的經驗。取自福州新聞網

福州大學陽光學院所屬創新創業教育學院院長馬彥彬說，大陸也許有「快錢」（quick money）可賺，也看到一些迅速致富的例子，可是大陸並沒有「 輕鬆錢」（easy money）；各行各業人人都很拚搏，辛苦努力追求自己想要的美好生活。這種精神，台灣有些人喜歡稱之為「狼性」。

曾經在逢甲大學任教的馬彥彬，受訪時說自己因緣際會2017年到福州大學的陽光學院，負責推動創新創業教育，直接感受到大陸鼓勵「大眾創業，萬眾創新」的熱情與風潮。他說，單單陽光學院 ，平時都保持有15家以上的註冊公司，由在校學生創辦經營。

馬彥彬常接觸青年創業團隊、創業導師、孵化基地和投資人，也經常遇到到福州找尋就業創業機會的台灣青年。他16日在海青節的人才協作論壇上分享自己的經驗，提到有台灣青年問他「大陸錢是否很容易賺」？他的答案是可能有「快錢」卻沒有「輕鬆錢」，成功沒有偶然，如果擔心自己的「狼性」不足，那就快去大陸，接近「狼群」，感染「狼性」。

在經驗分享中，馬彥彬提到，最近外界都留意到大陸開啟「以內迴圈為主體、內外迴圈互動」的新發展格局，也就是14億中國人的市場，每人年平均所得剛突破1萬美元，將做為經濟繼續成長的主要支撐。他說，大陸2021-2025年的「十四五」規劃即將啟動，加上特別強調創新驅動，包括新基建、鄉村振興等發展領域，都將迎來龐大、新的市場，值得把握。

馬彥彬最近與一些台灣老師下鄉參與福建的鄉村建設，看到農村環境持續改善以及蘊含的機會，很多村鎮都希望學習台灣的農業養殖、景觀規劃、建築設計、文物保存、文創旅遊、民宿服務、社區營造的團隊，需求極大，因為大陸有將近一半人口在鄉村。這也是台灣的機會。

馬彥彬另外分享一個入鄉隨俗的經驗。他說他一到福州就加入福州台商協會，台協會以前大部分是由台商組成，近年開始加入台籍教師、醫師、會計師等專業人員，以及來自台灣創業就業青年，所以特別成立了人才委員會、青年委員會、創業委員會，專門服務新成員，也做為會員對接地方政府、企業、學校與各種社會服務平台的橋梁。

他說，在台協會認識很多台灣來的朋友，成為生活、甚至工作上的夥伴，大家平時互通資訊，包括醫療、保險、交通、郵遞、辦駕照證件等，大幅降低適應本地生活的時間與成本。

創業 青年 台商

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