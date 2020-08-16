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川普：下一個考慮封殺阿里巴巴

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
美國總統川普考慮禁制阿里巴巴等更多大陸網路科技公司。路透
美國總統川普考慮禁制阿里巴巴等更多大陸網路科技公司。路透

美國繼禁制TikTok、WeChat後，美國有線電視新聞網（CNN）報導，遭美國鎖定的大陸科技公司，包括電信大廠華為和騰訊公司的WeChat，如今阿里巴巴有可能成為下一個目標。

美國昨天下令北京字節跳動科技有限公司（ByteDance）在90天內出售旗下TikTok在美業務。這是美方因為對字節跳動掌握的個資安全有疑慮而予以施壓的最新舉措。

報導稱，美國總統川普考慮禁制阿里巴巴等更多大陸網路科技公司。川普在新澤西州記者會上，被問到到繼禁制TikTok後，會否考慮禁制更多大陸科網公司，包括阿里巴巴，川普表示，華為是美國主要的目標，不容許華為參與美國的科技建設，正審視其他公司。

川普上任以來強打美中貿易關係議題，重砲批評大陸之際，卻也肯定中方購買美國大豆和玉米等農作物，作為去年底達成的美中貿易協議一環。

川普表示，過去兩星期，中方大量購買美國產品，除農產品外，亦有購買肉類製品，認為北京向華府買入大量貨品都是為了令自己高興。

川普 TikTok 北京

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