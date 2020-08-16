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雷軍：小米開啟「重新創業」征程 增4位聯合創始人

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
小米公司成立至今滿十周年，小米創辦人、董事長雷軍宣布，四位集團高層，王翔、周受資、張峰和盧偉冰等成為小米下一個十年的「聯合創始人」。小米官網
小米公司成立至今滿十周年，小米創辦人、董事長雷軍宣布，四位集團高層，王翔、周受資、張峰和盧偉冰等成為小米下一個十年的「聯合創始人」。小米官網

小米公司成立至今滿十周年，小米創辦人、董事長雷軍16日發文宣布，今天是個特殊日子，小米開啟「重新創業」的征程。同時，公布四位集團高層，王翔、周受資、張峰和盧偉冰等成為小米下一個十年的「聯合創始人」。

界面新聞報導，雷軍宣布，小米還啟動新十年創業者計畫，正在選拔百位優秀人才，用創業心態和投入度奮鬥！。

這四位新合夥人個有來歷，小米官網資料顯示，王翔目前擔任公司總裁，2015年加入小米，目前負責集團職能平台，並協助CEO負責集團運營。

周受資目前擔任高級副總裁、國際部總裁，2015年加入小米，目前負責國際部的銷售管理工作。

張峰擔任副總裁、集團參謀長、採購委員會主席，2016年加入小米，目前擔任集團參謀長，協助CEO制定集團的發展戰略，並督導各個業務部門的戰略執行。同時兼任集團採購委員會主席，負責整合公司各部門的採購需求。

盧偉冰擔任副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理，2019年1月加入小米，現負責中國區的銷售管理工作，以及Redmi品牌的打造，產品規畫，生產和營銷。

日前，雷軍對未來十年小米公司許下三個願望，第一個就是小米能夠成為一個真正源自於大陸的國際品牌；第二件事則是再也沒有人說雷軍是勞動模範，未來的舞台屬於新一代的小米人；第三點則是一群了不起的公司都因為受到小米創業故事的鼓舞而誕生。

創業 品牌

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