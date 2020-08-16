小米雷軍：性價比是永不過時的商業模型

小米董事長兼CEO雷軍16日發布內部信，宣布下一個十年，小米的核心戰略將升級為「手機X AIoT」；永不更改「三大鐵律」，即技術為本、性價比為綱、做最酷的產品；重新創業，小米將實行合夥人制度和新十年創業者計畫。

鳳凰科技報導，談及小米「三大鐵律」，雷軍表示，不論時空如何變幻，技術創新是小米不變的追求，是始終保持競爭力的前提；性價比是永不過時的商業模型，它背後的高效是穿越經濟周期的法寶；做最酷的產品是小米工程師文化的本分。

雷軍指出，小米的合夥人制度是集團核心事項的集體決策機制，更是小米文化價值觀和互聯網方法論的傳承機制。新合夥人的加入，將增強小米下一個十年的耐久力，為小米新征程提供更強有力的核心管理保障。依然在崗的五位創始人，加上四位新合夥人，共九位的合夥人團隊將帶領集團繼續前行。