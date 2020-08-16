大陸昨新增本土4例 均在新疆
據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例19例，其中境外移入病例15例（上海5例，廣東3例，陝西3例，天津2例，福建1例，四川1例），本土病例4例（均在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在福建）。
當日新增治癒出院病例56例，解除醫學觀察的密切接觸者1290人，重症病例較前一日減少2例。
大陸境外移入現有確診病例184例（無重症病例），現有疑似病例3例。累計確診病例2278例，累計治癒出院病例2094例，無死亡病例。
大陸現有確診病例618例（其中重症病例34例），累計治癒出院病例79575例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84827例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者805857人，尚在醫學觀察的密切接觸者19933人。
大陸新增無症狀感染者16例（境外移入11例）；當日轉為確診病例1例（為境外移入）；當日解除醫學觀察14例（境外移入9例）；尚在醫學觀察無症狀感染者319例（境外移入176例）。
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