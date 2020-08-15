數位人民幣正在4地試點測試 非外傳推廣到28省市

第一財經報導，中國大陸目前的數位人民幣試點仍是4+1，即先在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試，並非外傳推廣到28個省市試點。

商務部14日發布《關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知》，其中公布數位人民幣試點地區：在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數位人民幣試點。

報導引述相關人士指出，網路所傳的北京、天津、上海等28個省市試點，其實是全面深化服務貿易創新發展試點。深圳、蘇州、雄安、成都是粵港澳大灣區、長三角、京津冀及中西部的代表，人民銀行正在上述四地進行數位人民幣試點測試。

不久前，人行數位貨幣研究所與滴滴出行達成戰略合作協定，共同研究數位人民幣在智慧出行領域的場景創新和應用，這意味數位貨幣試點進入交通服務場景。

近日還有消息稱，部分大行內部正在測試數位錢包應用，內部員工用於轉帳、繳費等場景，為數位貨幣正式實施進行測試準備。

以蘇州市為例，部分行政單位員工安裝數位錢包，薪資中的交通補貼，50%透過人行數位貨幣的形式發放。有業界專家分析認為，在移動支付比較發達的地區，以交通補助形式首先推行數位貨幣，推廣起來比較容易。

但大陸目前在市場上，還沒有正式對公眾開放使用的應用場景。