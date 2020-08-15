愈來愈國際化 人民幣已成第五大國際支付及儲備貨幣

中國人民銀行14日發布「2020年人民幣國際化報告」指出，人民幣支付貨幣功能不斷增強，儲備貨幣功能逐漸顯現，繼續保持在全球貨幣體系中的穩定地位。報告並稱，目前人民幣已是第五大國際支付貨幣、第五大國際儲備貨幣、第三大貿易融資貨幣，以及第八大外匯交易貨幣。

報告指出，人民幣在主要國際支付貨幣中排名第五，市場份額為1.76%。統計顯示，2019年，人民幣跨境使用逆勢增長，全年銀行代客人民幣跨境收付金額合計達19.67兆元，增長24.1%，收付金額創歷史新高。

據IMF統計，截至2019年第4季，人民幣儲備規模達2,176.7億美元，占標明幣種構成外匯儲備總額的1.95%，超過加拿大元的1.88%，位居第五，為IMF自2016年開始公布人民幣儲備資產以來的最高水準。

人行這份報告指出，目前全球已有70多個央行或貨幣當局將人民幣納入外匯存底。今年第1季，IMF公布的人民幣外匯儲備份額又進一步上升到2.02%。

而在境外人民幣存款部份，2019年底，香港人民幣存款餘額為6,322億元，在各離岸市場中排名第一位，增長2.8%。台灣人民幣存款餘額2,610億元，下降12.5%。占台灣全部存款的3.2%，占台灣外幣存款的18.6%。

報告還指出，2019年以來，受中美貿易摩擦等外部因素影響，人民幣匯率波動加大。許多企業因此選擇跨境人民幣業務作為企業規避匯率風險的手段，占比達64.7%。

報告稱，結算流程簡便、降低結算成本、便利企業財務核算與資金管理，也是企業選擇開展跨境人民幣業務的主要原因。

從企業類型看，已開展跨境人民幣結算業務的企業中，國外投資企業和港澳台投資企業開展比例最高，分別為88%和89%。大型企業更傾向於使用人民幣進行跨境貿易和投資結算，占比達89%。

2019年，中國大陸與香港的人民幣跨境收付金額占比為44.9%，其後分別為新加坡占比10.3%，德國占比3.4%，台灣占比3.3%。

根據BIS發布的2019年4月最新數據（三年一次），全球交易最活躍貨幣中人民幣排名第八。全球人民幣日均交易量已從2016年的2,020億美元增至2,840億美元，交易量占全球外匯市場份額從2016年的4%升至4.3%。

此外，截至2019年底，境外主體持有的中國境內人民幣金融資產合計達6.41兆元，增長30.3%。其中，股票市值2.1兆元，債券托管餘額2.26兆元，存款餘額為1.21兆元（包括同業往來帳戶存款），貸款餘額8,332億元。