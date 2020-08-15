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響應習近平愛惜食物號召 湖南一餐廳推「秤體重點餐」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
湖南長沙一家餐廳以「杜絕浪費」為由推出「秤體重點餐」，引發不少批評。（截圖自中新網視頻）
湖南長沙一家餐廳以「杜絕浪費」為由推出「秤體重點餐」，引發不少批評。（截圖自中新網視頻）

在新華社11日報導，大陸國家主席習近平對制止餐飲浪費行為作出「重要指示」後，大陸各地就掀起一波杜絕餐飲浪費的運動，近日甚至出現一些奇葩手段。據中新網報導，湖南長沙一家餐廳就以「杜絕浪費」為由推出「秤體重點餐」，消費者上門先秤體重，再根據店家推薦的食物熱量配比菜單點餐。

這家餐廳表示，此舉是為引導客人適量點餐，杜絕浪費，他們還為客人免費提供外帶盒，希望讓大家將「光盤」成為自覺行為。

但用餐得看體重引發不少批評，有網友質疑，「重的人一定吃的多、輕的一定吃的少嗎？」也有人批評，店家憑什麼秤顧客的體重？由於質疑與批評聲浪不小，業者15日出面道歉，但強調初衷是要倡議杜絕浪費、健康點餐，並未強制秤體重，而且活動「真實有效」。

此外，武漢餐飲業協會日前率先倡議「N-1」點餐模式，例如10個人用餐只點9人份的菜，不夠再加點，這項倡議隨後迅速獲得福州、哈爾濱、義烏等地響應。隨後，遼寧省餐飲烹飪行業協會、遼寧省飯店餐飲協會也聯袂向全省餐飲行業發出倡議，加碼推出「N-2」點餐模式。

有大陸網友就問：「兩個人咋辦？」更有人直言，「我就不明白了，就算N+N大家吃好吃飽不浪費，商家又賺錢，有什麽不好？提倡大家不浪費就好了，昨天N-1，今天N-2，後天N-3，大家都在家吃好了，或者一日三餐改兩餐？形式主義的攀比嘛。」

習近平 餐飲業

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