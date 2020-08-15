愛奇藝遭美盯上 股價嚇跌

美東時間8月13日盤後，中概股愛奇藝公布第2季財報，愛奇藝表示，公司正在配合美國證監會（SEC）調查。受此影響，公司股價盤後跌逾12%。

中新經緯報導，愛奇藝在第2季財報中披露，今年4月做空機構Wolfpack Research發布針對公司的做空報告，美國證監會要求公司提供2018年1月1日以來的某些財務數據和營運資料，以及做空報告涉及的資料。公司正在配合SEC調查，但無法預測SEC調查的時間和結果。

這也是繼TikTok之後，又一家被美國官方盯上的大陸影音平台業者。

Wolfpack Research於4月7日發布長達37頁的做空報告，質疑愛奇藝業績造假。

報告稱，愛奇藝在2019財年虛增收入約人民幣80億至130億元，占全年營收27%至44%；並認為愛奇藝為實現此目的，將使用者數高估42%至60%，並誇大支出、購買內容的價格，以及購買其他資產和收購的價格。

做空報告發布後，愛奇藝股價一度跌逾13%。隨後，愛奇藝火速回應，在官網發布公告稱，該報告包含許多錯誤及誤導性結論等。

據報導，愛奇藝創辦人兼CEO龔宇接連在微信朋友圈發文回應並表示，邪不壓正，看最後誰贏！

時隔多月，做空事件再起波瀾。美東時間周四收盤，愛奇藝股價下跌2.43%，報收每股21.68美元。盤後一度下跌20%，此後收窄至下跌12.36%，盤後價報每股19美元。