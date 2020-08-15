陸經濟指標好轉 穩步復甦

大陸7月主要經濟指標繼續改善，經濟恢復趨勢延續，國家統計局昨（14）日表示，當前市場需求和企業活力在增強，宏觀政策力度在加大，將為下半年經濟恢復起到重要支撐作用。

國家統計局昨公布，7月規模以上工業增加值年增4.8%，增速與6月持平；社會消費品零售總額年減1.1%，降幅比6月收窄0.7個百分點，數據均較前值改善，但仍不及預期。

路透分析，最新數據顯示大陸經濟運行在復甦軌道，7月工業走勢平穩，投資持續改善，但消費大幅遜於預期，凸顯內需偏弱，失業率持於在高點，就業壓力仍存在，代表年內還需警惕外部不確定性和就業壓力。

海通證券首席宏觀分析師姜超、於博表示，7月主要經濟指標分化，工業生產整體平穩，投資繼續改善，但消費依然偏弱，城鎮調查失業率仍持平在5.7%的高位，代表經濟冰火兩重天，加上就業仍難言樂觀，代表經濟復甦任重道遠。

7月底的中共中央政治局會議強調，要確保宏觀政策落地見效，促進財政、貨幣政策同就業、產業、區域等政策形成集成效應，這都代表下半年財政投放仍待加碼，信用擴張仍將延續。

數據顯示，累計今年前七個月固定資產投資年減1.6%，民間固定資產投資年減5.7%，基礎設施和製造業投資分別下降1%和10.2%，房地產開發投資增長3.4%。

國家統計局新聞發言人付淩暉表示，7月國民經濟繼續穩定恢復，主要經濟指標持續改善，但全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，國際經濟環境嚴峻複雜；大陸結構性、體制性、周期性矛盾並存，發展面臨的困難和挑戰較多。

對於第3、4季的經濟前景，分析師多數持樂觀態度，民生銀行研究院區域經濟研究中心副主任應習文指出，預計第3、4季傳統服務業將繼續恢復，經濟內循環逐步發揮作用，促使整體經濟向基本正常化邁進。

不過，應習文表示，仍需注意疫情反復、外部需求不足等影響的衝擊。

招商證券宏觀經濟分析師高明認為，總體上現在就是有政策支持的領域比較強，但依靠自發修復的領域都偏弱，民間投資驅動的力量也比較弱，所以高層提出了「內循環」，要啟動自身的力量，不能只依靠政策。