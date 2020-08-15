上海特斯拉擴廠 加速度

特斯拉上海超級工廠是大陸最早復工的車企，二期工程4月鋼構吊裝、5月底封頂後，近日二期工程現場300多人每天24小時輪班趕工，預估將比預期提前完工。二期項目主要用於Model Y車型的生產，預計10月就能投入量產。

IT時報報導，特斯拉上海廠所在的臨港自貿區8月最新招聘信息，釋出總數多達970人職缺，生產線將招聘壓鑄、沖壓、車身、塗裝、總裝的技術員，從8月開始，工廠每周一定時接待200名想擠進特斯拉的應聘者，招工熱持續不減。

不光是求職者絡繹不絕，還有供應商、建設團隊帶來的工人都湧入特斯拉廠區，使得工廠門外聚集綿延上百公尺的夜市攤，每天傍晚六點到入夜亮燈如晝，生意興隆。攤商表示， 7月就開始有人聞風過來擺攤，預估特斯拉二期廠房開工後，人流量會非常多，收益應該會更好。不少攤主開始提前在中午和晚上開店營業，趁早培養老主顧。

租房市場也風生水起，報導指出 ，特斯拉對供應商設備時效要求很高，不少中控台、玻璃等供應商都在附近設了預備倉庫，供應商也開始派人進駐廠區，帶動廠區租房市場需求。

今年以來，特斯拉大陸國產供應商已有新泉股份、長盈精密全資子公司上海臨港長盈新能源科技、上海友升鋁業等宣布簽約入駐臨港產業園區。

特斯拉上海廠一期工程生產的是大陸國產（中國製造）的Model 3，預定年產15萬輛汽車。在廠區工作日幾乎每隔一小時就有近20輛特斯拉國產 Model 3， 搭上3公尺高的貨櫃車，從上海臨港出發，託運往全國各地的特斯拉體驗店。

目前如火如荼進行的二期工程，規模比一期工程更大，由兩座大型廠房2A期和2B期組成，主要生產Model Y車型。

報導指出，負責工廠內中央空調的安裝和調試的工程團隊透露， 再過半個多月廠房內裝就能收工了，二個月後二期工程收尾，Model Y將提前到10月就能投入量產，預計明年年初上市。