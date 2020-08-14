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阿里註冊新公司「京西」 準備跟京東對打？

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
照片／上游新聞
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大陸網路巨頭阿里巴巴8月6日註冊「阿里巴巴京西資訊科技有限公司」，簡稱「京西」，連日來引發熱烈討論，網友稱，是準備和對手「京東」對打了嗎？

阿里雲14日表示，因為註冊地在北京西邊的張家口，才取名「京西」，既然大家如此關注，將重新為該企業取名，同時號召外界「賜名」。

張家口正成為大陸大數據產業發展的重要地區，並持續吸引著多家科技巨頭在此成立大數據企業，阿里巴巴在此設立公司，代表數據中心爭奪戰進一步升級。

中國經濟周刊報導，早在2017年3月22日，阿里雲就在張北縣註冊成立阿里巴巴信息科技（張北）有限公司，當時註冊資金人民幣8000萬元，由周明擔任法人。

新浪科技報導，京西公司由阿里巴巴百分之百持股，註冊資本人民幣5億元，註冊地址為河北省張家口市。

「京西」經營範圍中涵蓋資訊技術技術開發、技術服務、電子元器件、電子產品、資訊安全設備、電腦軟硬體及輔助、網路設備、電腦及辦公設備、製冷空調設備、軟體的銷售、維修等。

消息傳出後，電商專家咸認，京西的營業範圍，和京東的主營業務幾乎都是重合的，加上註冊名字是京西，與京東遙相呼應，若說京西沒有對抗之意，教人很難相信。

★占1/4家電市場 京東成陸第一通路商

百姓家電網稱，阿里巴巴旗下的淘寶與京東是老對手，兩家公司在電商領域各領風騒，不過根據中國電子資訊產業發展研究院發佈的「2020上半年中國家電市場報告」顯示，京東家電市場份額大幅提升至百分之28.8％，已成為大陸第一渠道商（通路商），這是京東「精」之專長。

阿里巴巴的淘寶是以「多」為特長，難與特長為「精」的京東抗衡，必須再造一個以「精」為特長的平台，才能同場競技。在這樣的背景之下，「京西」應運而生。未來可能出現阿里巴巴的「京西商城」，將像「京東商城」一樣，助攻圖書、家電、３Ｃ等商品，其中特別是家電產品。

★京西打京東？物流與消費受眾是關鍵

百姓家電網專家分析認為，京西想要短時間追上京東，還不太現實。首先，京東擁有一套多年打造的專屬物流體系，在物流方面優勢比阿里巴巴強；第二，京東商城運營線上家電市場多年，已經具有相當穩定的消費受眾，而京西初來乍到，在推廣和運營方面還有一段距離需要去追趕。

不過阿里巴巴家大業大，一定會投入相當多的資源和精力去幫助其發展，若和京東正面打起擂台，那消費者可能會撿到便宜。

倒是連日來看好戲的網友紛紛留言，「賣手機去京東，賣電腦去京西」、「快去搶註京南、京北」；還有網友對京東打抱不平，調侃京東可以去註冊「阿外巴巴」、「阿西巴巴」等名稱反擊。

過去就有人註冊「阿里媽媽」、「阿里爺爺」等一系列周邊名稱，但都被阿里巴巴揪出。阿里巴巴非常重視自身的商標保護，但現在註冊「京西」反倒被網友嘲笑有點Low，不厚道。

照片╱路透
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