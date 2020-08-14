五六千家網貸平台只剩29家，都被整治掉了

中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清透露，過去一度網貸（P2P）平台最高的時候五六千家，現在到6月底只有29家在運營，郭樹清預估，「今年年底，網貸專項整治工作就會基本結束，轉入常規的監管。」

郭樹清指出，人行對網貸平台的監管經歷了很痛苦的階段，現在走到了根本性的轉折，強調金融管理部門會持續整治網絡借貸等互聯網金融風險，推動互聯網金融風險市場出清。

值得注意的是，人行透露今年底網貸平台將步入 常規監管，外界憂心，斬草不除根將後患無窮。

澎湃新聞報導，西南財經大學金融學院數位經濟研究中心主任陳文分析，人行所謂常規的監管，主要還是推動P2P轉型吧，應該是會給一定的時間窗口，包括轉型網絡小貸，消金公司之類。他認為，P2P基本上都已經清退。應該已是非常明確的監管信號。

不過，中央財經大學法學院教授、金融法研究所所長黃震表示，在風險處置過程中，應保留創新的火種。

黃震指出，「互聯網+金融的創新是全球性浪潮，P2P網貸是一個創新嘗試。因為P2P網貸行業在為小微企業提供資金支持、降低信貸門檻等方面做出了一定的貢獻。「保留一點火種，有利於繼續去創新。」

針對網貸監管，郭樹清表示，監管部門始終將追贓挽損作為風險處置的核心要求，將加大對網貸平台借款人惡意逃廢債行為的懲戒力度，切實提高資產處置效能，最大限度挽回群眾的損失。

郭樹清還說，出借人的資金只要有一線希望，就會配合公安部門執法部門還要追查、清收，盡可能滿足投資者的要求，償還他們的投資。