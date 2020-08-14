人行罕見預告續做MLF，專家：穩市場預期

中國人民銀行本周透過逆回購操作累計向市場淨投放人民幣4,900億元（約新台幣2.1兆元），今（14）日還罕見預告將於17日對本月到期的兩筆中期借貸便利(MLF)進行一次性續做。專家認為，人行是在向市場發出強烈信號，發揮安撫市場、穩定市場預期的效果。

人行昨公告進行人民幣1,500億元7天期逆回購，中新經緯報導，人行本周透過逆回購累計淨投放流動性人民幣4,900億元。

除此之外，人行在公告中罕見預告MLF續作。人行稱，將於8月17日對本月到期的MLF一次性續做，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。之前，人行曾於6月8日預告，將於6月15日左右對當月到期的MLF一次性續做。

新網銀行首席研究員董希淼認為，人行預告MLF續作，是在向市場傳遞出穩定資金面、穩定市場的強烈信號，從而發揮安撫市場、穩定市場預期的效果。

在外匯方面，人民幣匯率及中間價保持上升走勢。中國外匯交易中心披露，人民幣兌美元中間價昨調升24個基點，報6.9405，報價創3月11日以來新高。

截至昨日，人民幣中間價已連續三日調升，本周人民幣中間價累計調升3個基點。

分析人士認為，大陸國內經濟基本面持續復甦、美元疲軟是支撐人民幣升值兩大因素。人民幣匯率有望保持彈性，呈雙向波動特徵。浙商證券首席經濟學家李超認為，人民幣匯率8月延續升勢，後續仍是震盪走勢。

招商銀行首席經濟學家丁安華指出，從匯率的趨勢上來看，大陸率先復甦、中美息差維持高點、對外開放力度加大，有望進一步吸引資金流入大陸資本市場，加上美元逐漸弱化，人民幣匯率的優勢性正在顯現。他判斷，人民幣匯率不會出現劇烈波動，未來將呈現穩中有升的趨勢性格局。