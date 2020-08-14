商務部：數位人民幣將在京津冀、長三角等地區先行試點

數位人民幣落地施行越來越近了，繼蘇州、雄安新區等五地先行先試後，大陸商務部今（14）日宣布，將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部開展數位人民幣試點，由定點擴大至省及直轄市。試點期限三年，再全面探索擴大對外開放。

商務部發布《關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知》，其中第93條「全面深化服務貿易創新發展試點任務、具體舉措及責任分工」，提出：在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。

北京日報報導，這是在深圳、成都、蘇州、雄安新區及未來冬奧場景推進試點後，官方進一步公布數位人民幣試點擴大至省分及直轄市。

《方案》規定，試點地區北京、天津、上海、海南、重慶等省(直轄市)要制訂全面深化試點實施方案，9月底前報送商務部。方案要求將試點工作納入服務貿易工作統籌謀劃，把重點推進和探索的事項放在試點地區先行先試。

全面深化試點地區為北京、天津、上海、重慶（涪陵區等 21 個市轄區）、海南、大連、廈門、青島、深圳、石家莊、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、廣州、成都、貴陽、昆明、西安、烏魯木齊、蘇州、威海和河北雄安新區、貴州貴安新區、陝西西咸新區等 28 個省市（區域）。

中新經緯報導，關於在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部數位人民幣試點任務，《方案》提出八項內容，主要包括將率先推進放寬服務市場准入，進行壓力測試；全面探索擴大對外開放。對標國際高標準，在充分競爭、有限競爭類重點服務領域和自然壟斷類服務領域，分別以全面取消、大幅放寬、有序放開為原則，推動取消或放寬對服務貿易的限制措施。

同時，在試點地區重點圍繞新興服務業開放進行壓力測試，推動有序放寬或取消相關限制措施。並率先探索適應新形勢新需要的風險防範機制。

以及推進資金流動便利化。加快推進人民幣在服務貿易領域的跨境使用、完善外匯管理措施。推進人員流動便利化、探索與數位經濟和數位貿易發展相適應的靈活就業制度與政策、在條件相對較好的試點地區開展數據跨境傳輸安全管理試點。

並推進數位技術對產業鏈價值鏈的協同與整合，推動產業數位化轉型，促進製造業服務業深度融合，推動生產性服務業通過服務外包等方式融入全球價值鏈，大力發展寄遞物流、倉儲、研發、設計、檢驗、檢測、測試、維修、影視製作、國際結算、分銷、展覽展示、跨境租賃等新興服務貿易。