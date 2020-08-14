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阿里小米加入恒指成分股 美團落空

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/香港信報
圖/香港信報

恒生指數公司14日公布季度檢討結果，恒指成份股加入阿里巴巴、小米集團及藥明生物，大熱的美團點評落空；所有變動9月7日起生效。

香港信報報導，阿里巴巴在恒指成份股比重佔5%；小米集團佔2.59%；藥明生物佔1.75%。

恒指成份股剔除信和置業、中國旺旺及中國神華。股份數目維持50檔。

國企指數成份股加入美團點評、阿里巴巴、小米集團，剔除國藥控股、比亞迪股份及中信証券。成份股數目維持50檔。

恒生綜合指數成份股數目由476檔增加至485檔，加入百濟神州、康希諾生物、九毛九國際等，剔除中海石油化學、佐丹奴等。

恒指公司表示，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，恒生指數顧問委員會，贊成恒指公司建議對恒生指數成份股的組成進行一次全面的檢討，整體檢討將涵蓋多方面，包括但不限於，如何組合及挑選成份股、成份股數目、權重、行業及地域分布等。

恒指公司將於6個月內，向指數顧問委員會滙報檢討結果，及提出對優化恒生指數的建議方案，在此期間，恒生指數成份股數目或許會增加。

香港 中國旺旺

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