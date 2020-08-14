陸商務部長與WTO總幹事熱線：支持經濟全球化

大陸商務部部長鍾山今日與即將離任的世貿組織總幹事阿澤維多通話。鍾山說，經濟全球化與多邊主義大勢不可逆轉，陸方堅定支持經濟全球化與多邊貿易體制，反對單邊主義與保護主義。

據大陸商務部網站消息，鍾山在北京應約與阿澤維多通話，雙方針對維護多邊貿易體制、加強中方與世貿組織合作等議題交換了意見。

鍾山表示，阿澤維多自2013年9月上任總幹事以來，推動成員共同達成「貿易便利化協定」，結束「資訊技術協定」擴圍談判，為維護多邊貿易體制、促進全球貿易自由化便利化做出了積極貢獻，陸方對此表示肯定和讚賞。

阿澤維多澤說，感謝陸方堅定支持和維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，積極參與世貿組織各項談判，全力支援總幹事領導的秘書處開展工作。

鍾山表示，經濟全球化和多邊主義的大勢不可逆轉，陸方將一如既往地堅定支持經濟全球化和多邊貿易體制，旗幟鮮明反對單邊主義和保護主義，推動建設開放型世界經濟。