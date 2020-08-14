大陸商部宣布 對美國聚苯醚展開反補貼調查

大陸商務部14日公告，即日起對原產於美國的進口聚苯醚進行反補貼立案調查。本次調查預計於2021年8月14日前結束，特殊情況下可延長至2022年2月14日。

聚苯醚具有質輕、耐高溫、耐腐蝕、尺寸穩定性好、低吸水性、 介電損耗率低、無鹵阻燃等優良性能，可用於注塑、擠塑、合金等，產品廣泛應用在太陽能、汽車、通信、電子電器、水處理、醫療器械等領域。

公告稱，商務部是在今年6月23日收到南通星辰合成材料有限公司，代表大陸國內聚苯醚產業正式提交的反補貼調查申請。根據大陸「反補貼條例」相關規定，商務部於7月29日就有關反補貼調查事項向美國政府發出磋商邀請，並於8月11日與美國政府進行了磋商。

大陸商務部表示，申請書主張，申請調查產品接受了美國政府的補貼，美國聚苯醚產業（企業）可能受益的補貼項目共計145項。

經初步審查，商務部認為申請書中包含了大陸「反補貼條例」相關規定的反補貼調查立案所要求的內容及有關證據，因此決定自2020年8月14日起，對原產於美國的進口聚苯醚進行反補貼立案調查。