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大陸推數字人民幣 28個地區將試點
大陸商務部今日宣布，將在京津冀、長三角與粵港澳大灣區等地展開數字人民幣的試點，之後再視情況擴大到其他區域。
據大陸官媒央視新聞報導，商務部今日印發「全面深化服務貿易創新發展試點總體方案」，其中提及是數位人民幣試點地區與計畫。
報導指出，這是由人民銀行制訂政策保障措施，先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情擴大到其他地區。
全面深化試點地區為北京、天津、上海、重慶（涪陵區等21個市轄區）、海南、大連、廈門、青島、深圳、石家莊、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、濟南、武漢、廣州、成都、貴陽、昆明、西安、烏魯木齊、蘇州、威海和河北雄安新區、貴州貴安新區、陝西西咸新區等28個省市（區域）。
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