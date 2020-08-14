印中交惡央及貿易 中對印度產光纖高關稅再延5年

中國商務部13日發布公告，決定把印度生產的單模光學纖維產品加徵的懲罰性關稅延長五年。

美國之音報導，這種單模光纖(single-mode optical fiber)產品具有傳輸速率快，距離長和容量大的特點，多用於各類光纜結構，適合長途幹線的網絡傳輸。中國早在2014年8月就對印度的這個產品發起反傾銷懲罰措施，懲罰性關稅持續了五年，2019年到期後，中國商務部對這個產品進行了將近一年的期終複審調查。

該部調查組最後作出的結論是：如果終止反傾銷措施，該進口產品對中國國內單模光纖產業的傾銷和損害會繼續或再度發生，因此建議國務院延長對原產印度的單模光纖產品加徵的反傾銷關稅。

據報導，中國國務院關稅稅則委員會同意了商務部的建議並決定自2020年8月14日起繼續對該產品徵收反傾銷稅，稅率從7.4%到30.6%不等。

印度時報13日指出，中印關係緊張，兩國間的敵對意識增強也影響到雙邊貿易。去年印中雙邊貿易減少了近3%，雙邊貿易額從2018年的955億美元下降到923億美元。印度的對華出口同比下降4.55%至180億美元。印度從中國的進口也萎縮了2.54%。

印度時報說，就在中國商務部決定公布前三天，印度政府宣布對原產於中國、馬來西亞和台灣的黑色碳粉加徵為期六個月的臨時反傾銷關稅。

6月23日，印度宣布原產於中國和越南的部分鋼鐵產品對印度廠商造成了傷害，因此決定對相關鋼鐵產品加徵反傾銷關稅。