商務部：數位人民幣將在京津冀、長三角等地區試點

大陸商務部官網今（14）日發布《關於印發全面深化服務貿易創新發展試點總體方案的通知》，其中包括數位人民幣將在京津冀、長三角等具備條件地區試點。

北京日報報導，該通知第93條提及，全面深化服務貿易創新發展試點任務、具體舉措及責任分工，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數位人民幣試點。

《通知》稱，人民銀行制訂政策保障措施；先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情擴大到其他地區。

人行數位貨幣研究所所長穆長春表示，數位貨幣的功能和屬性跟紙鈔完全一樣，只不過它的形態是數位化的。換句話說，把人行發行的數位貨幣看作數位化的人民幣現金，就能理解數位貨幣的概念。

人行副行長范一飛表示，數位貨幣注重替代M0（即紙鈔和硬幣），並且保持現鈔的屬性以及主要特徵，滿足便攜和匿名的需求，將是替代現鈔的最好工具。

人行行長易綱日前也提及數位貨幣最新進度。他說，目前數位人民幣研發工作遵循穩步、安全、可控、創新、實用原則，先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性。

不過易綱也表示，目前的試點測試還只是研發過程中的常規性工作，並不意味數位人民幣正式發行，何時正式推出尚沒有時間表。