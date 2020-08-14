陸國家統計局：7月大陸城鎮調查失業率為5.7%

大陸國家統計局新聞發言人付淩暉14日表示，大陸就業形勢總體穩定，7月的大陸城鎮調查失業率為5.7%，與上月持平。25至59歲就業主體人群的調查失業率為5%，比上個月下降0.2個百分點。

據澎湃新聞報導，大陸國新辦周五舉行7月份國民經濟運行情況舉行發布會。他將7月份經濟運行情況概括為兩特徵，一是經濟穩定恢復；二是向好態勢持續發展。

在經濟穩定恢復有五個方面，包含生產穩中有升、需求逐漸改善、就業形勢總體穩定、物價漲勢溫和與外貿形勢好於預期。

他說，於汛情的影響，7月份大陸居民消費價格（CPI）較去年同期上漲2.7%，比前一個月略有擴大，總體仍低於3%，屬溫和上漲。

外貿形勢方面，7月份大陸進出口年比增長6.5%，其中出口增長10.4%；出口連續4個月年比增長，好於預期。外匯存底穩定在3.1兆美元以上，7月底比6月底增加421億美元。

付淩暉稱，中國經紀向好的態勢仍在持續，主要表現在三個方面。一是產業升級態勢沒有改變。從工業來看，規模以上工業中，高技術製造業、裝備製造業年比分別增長9.8%、13%，明顯快於整個規模以上工業的增長。服務業方面，現代服務業的增長態勢較好，7月資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業生產指數年比增長13.7%，快於整體服務業的增長。

第二是發展新動能持續增強，在疫情衝擊下，網路銷售、互聯網教育、醫療等快速發展，1至7月實物商品網上零售額年比增長15.7%，增速比1至6月加快。

第三是市場預期在整體改善，7月製造業PMI為51.1%，比上前一月提高0.2個百分點；非製造業商務活動指數是54.2%，製造業和非製造業PMI都是連續5個月高於臨界點。