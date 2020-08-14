海歸派創業 對抗伊波拉竄紅

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸新冠疫苗第一股康希諾生物，由四位「海歸派」科學家創立，聯合創始人宇學峰稱，康希諾是大陸疫苗領域近年來最早的海歸創業公司。

2014年憑藉著伊波拉病毒疫苗，一炮而紅，成為世界創新疫苗研發新秀。

北京商報報導，2006年，時任賽諾菲巴斯德全球細菌疫苗開發總監的宇學峰，參與巴斯德大陸疫苗市場戰略的研究，宇學峰回憶創業的動機，他說，中國是全球最大的人用疫苗生產國，但主流疫苗卻幾乎是國外已經淘汰的品種。

因此，宇學峰選擇回到中國創業，並從加拿大拉來了另外三個老朋友朱濤、邱東旭、毛慧華和她的丈夫巢守柏，聯手創業，將國際化的生產技術和質量管理經驗帶回大陸。

早期朱濤在賽諾菲巴斯德擔任高級科學家；邱東旭為ChinaBio LLC總經理；毛慧華曾在惠氏及恩度製藥，身居質量管理總監一職；巢守柏是當時的阿斯利康全球生物藥高級副總裁。每位成員的經驗，幾乎都是20年以上，在外企的工作經歷，團隊對研發、生產、質量管控、藥品銷售都能具有疫苗創新的核心技術。而四人都放棄原有高薪，從零開始創業。

康希諾於2009年在天津濱海新區註冊時，還是一家小公司，但2014年伊波拉疫情的爆發讓公司站上世界創新疫苗研發舞台。當時大陸是全球第三個開發出埃博拉病毒疫苗的國家。如今已涵蓋13種傳染病的16種疫苗的研發管線。

當前新冠疫苗研發，康希諾和大陸軍科院聯合研發的新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體），成為了全球首款進入第二期臨床研究階段的在研新冠疫苗，正探究臨床第三期的可行性。

疫苗 創業 伊波拉疫情

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