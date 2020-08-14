新冠疫苗第一股 掛牌大漲

大陸新冠疫苗第一股康希諾生物昨（13）日在A股敲鐘，為科創板開板以來首支「A+H」的疫苗股，開高漲124.1%，市值一度翻倍超過人民幣1,100億元，但隨後回落，收漲87.45%。

新浪財經報導，康希諾上市首日，開盤大漲124.1%，至人民幣470元，之後震盪下滑，收在人民幣393.11元，漲87.45%，當日市值人民幣972.75億元（約新台幣4,085億元）。

康希諾上市備受矚目，主要是康希諾和軍科院聯合研發的腺病毒載體，是全球首支進入II期臨床研究階段的在研新冠疫苗，也在國際多個中心探究臨床III期的可行性。疫苗已於今年6月獲中國軍隊特需藥品批件。

據權威醫學期刊《柳葉刀》統計，全球現有約250種候選新冠病毒疫苗在研發中，其中至少17種疫苗正處於臨床試驗階段，而康希諾生物和美國的 Moderna、阿斯利康等，都處於III期臨床。

特別是，康希諾自研新冠疫苗研發，打破被四大跨國藥企巨頭葛蘭素史克、默沙東、輝瑞、賽諾菲長期壟占全球市場的局面，首度躋身自研疫苗世界前列。

新冠疫情背景下，公司與大陸軍科院陳薇院士團隊聯合開發的Ad5-nCoV是唯一使用腺病毒載體技術路線研發的新冠疫苗，能中和50%至75%受試者體內的病毒效能。