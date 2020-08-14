人行連五天逆回購 放錢1.4兆

中國人民銀行昨（13）日進行人民幣1,500億元7天期逆回購操作，已連續五個工作日操作逆回購，淨投放3,400億元（約新台幣1.4兆元），此外，市場也傳出人行出手購買特別國債，藉此支持國債發行。

第一財經報導，根據中債登最新披露的託管數據，「其他特殊結算成員」在7月大幅增持國債人民幣1,965億元，創歷史新高。

由於時值人民幣1兆元抗疫特別國債剛剛發行完畢，有券商分析師稱，這可能是人行購買國債所致，有助於繼續打消市場對後續政府債券供給的擔憂。上述觀點強調，若人行透過二級市場購買特別國債，不同於QE（量化寬鬆），因為主要用於公共衛生等基礎設施建設和抗疫相關支出，並不會造成大水漫灌。

中信證券研究所副所長明明表示，傾向於認為是人行出手購買部分特別國債。

人行為了對沖政府債券發行繳款等因素影響，維護銀行體系流動性合理充裕，昨日以利率招標方式進行人民幣1,500億元逆回購操作，期限為7天。自8月7日以來，人行已連續五個工作日操作逆回購，累計投放流動性3,400億元。