國鐵集團打造智慧高鐵

中國國家鐵路集團（國鐵集團）昨（13）日發布《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》，提出中國大陸鐵路2035年、2050年發展目標和主要任務，其中包括未來15年內要建成智慧高鐵、逾50萬人口的城市要有高鐵通達。

這項規劃綱要被視為中國大陸鐵路的頂層規劃，中國鐵路總公司去年改名成為國鐵集團，目前是世界上規模最大的鐵路企業。

規劃綱要明訂，從2021年到本世紀中葉，大陸鐵路建設將分為兩個階段，第一階段到2035年，將率先建成現代化鐵路強國；第二階段到2050年，將全面建成更高水準的現代化鐵路強國。

規劃綱要提出，2035年大陸全國鐵路網達到20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右。

截至今年7月底，大陸全國鐵路營業里程已達14.14萬公里，其中高鐵里程3.6萬公里，位居世界第一。換句話說，15年後，大陸高鐵里程將翻倍，平均每年新增高鐵里程超過2,000公里。

規劃綱要進一步提出，到2035年，20萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，50萬人口以上城市高鐵通達。目前，鐵路網對20萬以上人口城市的覆蓋率為98%，高鐵網對50萬人口以上城市的覆蓋率為86%。

15年後，中國大陸將形成1、2、3小時高鐵出行圈，其中主要城區市域（郊）1小時通達，城市群內主要城市間2小時通達。