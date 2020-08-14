拆未爆彈 陸銀處置14兆不良資產

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

後疫時期，銀行埋未爆彈，人行黨委書記、大陸銀保監會主席郭樹清昨（13）日指出，今年將處置不良貸款人民幣3.4兆元（約新台幣14.2兆元），明年力度還會更大，疫情影響，企業銷售中斷、訂單壓縮，不良貸款的反彈是必然的。

新華網報導，郭樹清表示，預計今年全年銀行業將處置不良貸款人民幣3.4兆元，比去年的人民幣2.3兆元更多。明年規模會更大，因為很多貸款延期，一些問題明年才會暴露出來。

提到金融業如何支援實體經濟度過難關，郭樹清說，比較突出的問題是服務業，沒有完全恢復到正常狀態。因此人行正研擬採取特殊的辦法，比如說救急性的貸款和救急性的融資，正探索在部分省份進行試點。

他指出，疫情下，企業銷售中斷、訂單壓縮，不良貸款的反彈是必然的。財政、金融、就業、產業各方面的政策要結合起來進行幫扶，多種手段把企業扶持起來，這樣經濟大循環就會更正常一些。

郭樹清說，當前大陸經濟尚未全面恢復，疫情存在不確定性，所帶來的金融風險也存在一定時滯，預計有相當規模貸款的風險會延後暴露，未來不良貸款上升壓力較大。

數據顯示，今年上半年大陸新增人民幣貸款12.09兆元，年增人民幣2.42兆元。6月底，普惠型小微企業貸款年增28.4%，科研技術貸款年增26.9%。「資金主要投向製造業、基礎設施、科技創新、小微三農等，上半年新增製造業貸款創歷史新高，超過之前四年增量總和。」郭樹清說。

談及金融開放政策，郭樹清稱，下一步鼓勵中外機構在產品、股權、管理和人才等合作，營造更加市場化、國際化的環境。疫情期間，不會改變對外開放的大趨勢。

近兩年，銀行業保險業共有34條對外開放措施陸續落地，如首家外資控股的理財公司、首家外資獨資保險控股公司等均獲准設立，上半年批復友邦保險在大陸設立首家外資獨資壽險公司等。

今年第2季大陸經濟恢復正增長，歸功於宏觀政策的對沖，郭樹清說，包括財政、稅收、社保、就業等政策落實，貨幣金融政策也是關鍵因素。今年以來，大陸三次降低存款準備金率，增加人民幣1.8兆元再貸款再貼現額度，及時出台階段性延期還本付息政策等，促進經濟的恢復。

人民幣 實體經濟 疫情

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