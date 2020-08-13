大陸赴澳門自由行 自8月12日起逐步解禁

受新冠疫情影響，大陸赴港澳自由行1月底暫停辦理簽注至今，造成博彩業收入大減，失業率攀升，大陸國家移民管理局發布通知，自12日起逐步恢復，9月底全面開通，並設有熔斷機制。

21世紀經濟報導，自8月12日起，珠海市公安機關出入境管理部門恢復辦理珠海市民、珠海居住證持有人赴澳門旅行簽注，包括個人游及團隊遊，若無特殊情況，8月26日起廣東省恢復辦理旅遊簽注，全大陸則於9月23日起恢復辦理旅遊簽注。

大陸赴港澳自由行1月底暫停辦理簽注，對澳門博彩業帶來了巨大的衝擊，澳門博監局公布的數據顯示，澳門6月博彩業收入僅為澳門幣7.16億元，年減97%；今年上半年，澳門博彩業收入年減77.4%。

澳門統計局公布第2季就業調查數據顯示，本地居民失業率為3.5%，創下近年高位。

富瑞發表研究報告指出，大陸自由行及團體旅遊簽注，分別占赴澳門大陸旅遊比例的47%及23%，也是博彩收入的主要驅動因素。

繼連續4個月博彩淨收入與去年同期相比暴跌逾90%後，8月前9天的日均賭收只有澳門幣3300萬元，遠低於去年同期的澳門幣7.83億元，代表強制隔離措施放寬也無助於博彩業，更凸顯了自由行簽注的重要性。

陸客澳門自由行新措施設有「熔斷機制」，一旦澳門疫情反彈，風險等級調整為中高級別時，有關的中止措施會恢復，也就是恢復執行入境大陸人員，一律集中隔離觀察14天，直至澳門的疫情風險等級評估為低風險。