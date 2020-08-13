撤資回流 陸7月外商投資年增15.8%

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導

大陸商務部今（13）日發布，7月單月外商投資金額人民幣634.7億元，年增15.8%。商務部部長助理任鴻斌指出，已是連續第4個月實現單月吸收外資正增長。針對外資一度撤離，任鴻斌表示，累計至7月外資增幅已由負轉正，且總體好於預期。

任鴻斌還點名，埃克森美孚、寶馬、豐田、英威達（Invista)等跨國公司不斷加大在華投資，加快在華佈局。商務部統計，7月1億美元以上外資大項目到資占比68%。

據統計，外商在大陸投資今年第1季下降10.8%，外資出現撤資意向，甚至外移產業供應鏈。

但4月至6月新冠肺炎疫情在大陸穩定控制後，外資增長分別為11.8%、7.5%、7.1%。商務部研究院外國投資研究所副主任張菲指出，前期考慮撤離的外資穩定下來，新增外資也明顯增多。

商務部最新外商投資統計，任鴻斌指出，7月已是連續第4個月實現單月吸收外資正增長，且增幅創今年以來最高，累計1-7月外商投資達人民幣5356.5億元，年增0.5%，較1-6月回升了1.8個百分點，由負增長轉為正增長。

他表示，外資回溫主要是服務業發揮了支撐作用。1-7月服務業外商投資人民幣4145.9億元，增長11.6%，占外資比重77.4%。其中，高技術服務業增長27.4%。

商務部表示，應對疫情，穩外資政策持續加碼，重點將進一步擴大開放企業紓困，落實修訂新版全國和自貿試驗區兩個負面清單，商務部和地方還持續加碼穩外資的配套措施。

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