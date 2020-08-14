新疆新能源規模 破3000萬千瓦

新疆風能、太陽能資源富集，新能源裝機規模逐年增長，截至目前，已突破3000萬千瓦，占新疆電網總裝機容量的三成以上，位居中國前列，清潔能源已成推動新疆經濟社會發展的重要動力。

中新社報導，在新疆哈密石城子光伏產業園看到，多晶矽光伏電板、聚光光伏電板等在戈壁灘上櫛比鱗次，把源源不斷的清潔電力送往千家萬戶。 哈密弗光太陽能光伏電站位於該園區西側，採用雙軸跟蹤式聚光發電技術，聚光光伏電板會隨太陽轉動，保持發電效率。「在光照好的天氣條件下，較傳統的光伏發電效率可提升20%左右。」該電站站長段夢琪說，上半年實現發電量達700多萬千瓦時。

與該電站相鄰的新疆華電石城子220千伏匯集站是該園區電量外送樞紐。「上半年，石城子光伏產業園光資源整體良好，實現發電量1.11億千瓦時，較2019年同期增長了1465萬千瓦時。」該匯集站站長杜忠強說。

該產業園是目前新疆單體規模最大、光伏組件最全的一座示範園區。共有21家企業入駐，現有38個光伏項目，總裝機超80萬千瓦。

哈密還是中國風資源最好的地區之一，新疆九大風區有其三，風電裝機超1100萬千瓦，約占新疆的60%。域內四大風電基地，直接帶動哈密風電裝備製造業崛起。

目前哈密已有11家風電裝備製造企業落戶，是新疆規模最大、產業鏈最全的風電裝備製造基地。上半年該市風電裝備製造業實現產值逾16億元，同比增長1.5倍，風電裝備不僅滿足當地風電基地建設，還銷往全國各地。

自2010年疆電外送開啟，新疆10年建成4條外送通道，累計外送清潔能源超800億千瓦時，拉動了清潔能源裝機的快速增長，由2010年的100萬千瓦提升至現在的3000多萬千瓦。

此外，新疆還深挖疆內清潔能源消納能力。今年上半年，新疆消納清潔能源366億千瓦時，占全部售電量的57%，創歷史最好水平。其中，疆電外送清潔能源121億千瓦時，疆內消納清潔能源245億千瓦時，新疆能源結構進一步優化。

近年來，新疆堅持走能源轉型之路，新能源產業快速興起，風電裝機容量近2000萬千瓦，光伏裝機容量超1000萬千瓦。新能源產業後勁十足。