大陸風、光新能源 踏穩國際市場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年5月，全球風能理事會（GWEC）發布的《全球風電市場-供應側報告2019》顯示，2019年全球風機製造商前15強中，有8家中國企業。從2019年全球光伏企業的營業收入統計情況來看，中國企業占據前10中的7個席位。

新華社報導，2020年以來，儘管受到不斷升級的全球競爭格局以及新冠肺炎疫情的影響，中國的風電、光伏企業仍未動搖出海的決心，正在用「新」的面貌，步步踏穩國際新能源市場。

技術創新之下，中國在新能源產業發展的引領之勢正在顯現。彭博新能源財經發布的數據顯示，中國占據全球風電市場半壁江山，2019年新增裝機容量為28.9GW，其中陸上風電新增裝機26.2GW，海上風電新增裝機2.7GW，在全球市場占比48%。

發展也促成「新轉型」，一些具有豐富海外建設經驗的中國企業也正在迎「風」向「光」。今年7月，上海電氣新能源公司在滬正式掛牌成立，不久之後，其便與沙特國際電力和水務公司簽約，聯手成為杜拜穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆太陽能公園五期900兆瓦獨立發電項目的總承包方。

太陽能公園項目是杜拜「清潔能源戰略」的重要組成部分，總裝機容量達到5GW，是阿聯酋已生效的裝機容量最大的光伏發電工程。轉型新能源後迅速投入全球市場。對此，上海電氣集團黨委書記、董事長鄭建華表示，太陽能發電在全球方興未艾，項目成功簽約是市場選擇的結果，說明上海製造的能力已得到國際認可。

隨著中國新能源企業對於海外市場的開拓與深耕，商業「新模式」也為其向前跨進提質增速。此前，光伏企業天合光能股份有限公司宣布與另類資產管理公司TPG集團旗下睿思基金簽署總交易金額約7億美元的項目合同，其中包含35個海外光伏電站項目，總規模近1GW，分布在歐洲和拉美地區。

據天合光能介紹，這是迄今為止其海外電站業務簽下的最大金額的項目出售合同，這一在境外率先實現項目包整體批量出售的突破，邁出了光伏企業海外項目開發新商業模式的重要一步。

電力規劃設計總院近日發布的《中國能源發展報告2019》提到，要以「一帶一路」沿線國家地區為重點，加快能源設施互聯互通，抓好重大標誌性合作項目，推動能源裝備、技術和服務「走出去」。而當下，中國的綠色能源企業也正在用新技術、新轉型、新模式，跑穩國際市場。

上海 杜拜 新冠肺炎

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