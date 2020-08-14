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安徽民企百強 門檻升至36億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020安徽省民營企業百強榜單13日發布。榜單顯示，該省2019年民營企業營業收入百強入圍門檻達36.1億元（人民幣，下同），較上年上漲5.15億元，同比增長16.64%。　　

中新社報導，2019年，安徽省大型民營企業數量繼續增加，營業收入總額、資產總額再創新高。《2020安徽省民營企業百強調研分析報告》顯示，營收百強企業營收總額達9914.19億元，較上年增加2032.77億元，同比增長25.79%；資產總額達10386.55億元，較上年增加2425.39億元，增幅為30.47%。

其中，營收總額超過100億元的共33家，較上年增加15家。全威（銅陵）銅業科技有限公司營收總額位居榜首，為775.59億元。

報告顯示，安徽民營企業營收百強發展呈現出入圍門檻持續提升、研發投入逐年遞增、新興產業嶄露頭角、互聯網軟件產業異軍突起等態勢。　　

2019年，安徽民營企業營收百強研發費用達148.54億元，較上年增加31.09億元，同比增長26.47%。製造業、軟件與信息服務業成為研發投入的龍頭產業，科大訊飛股份有限公司的研發投入為16.4億元，位居研發費用榜首。

當日發布的安徽省民營企業百強榜單除民營企業營收百強外，還有製造業綜合百強和服務業百強。

安徽省民營企業服務業百強門檻由上年的8.2億元增加到13.19億元，同比增長37.83%。以合肥維天運通信息科技股份有限公司為代表的互聯網物流大數據平台、以蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司為代表的移動互聯網娛樂平台等互聯網數字經濟產業發展呈現喜人勢頭。

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