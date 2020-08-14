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京津冀投資趨穩 經濟持續恢復

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年上半年，京津冀進出口總額16667.8億元（人民幣，下同），占中國進出口總額的比重為11.7%，比一季度提高0.7個百分點。　　

北京市統計局12日公布的數據顯示，上半年，隨著新開工項目增加和在施項目加快推進，京津冀投資趨穩，區域經濟持續恢復。初步核算，上半年京津冀地區生產總值38902.2億元。

數據還顯示，上半年，京津冀外貿進出口加快恢復，進出口總額達到16667.8億元，占中國進出口總額的比重為11.7%，比一季度提高0.7個百分點。

其中，北京、天津、河北進出口總額，分別為11287.0億元、3456.3億元和1924.5億元；北京、天津進出口總額同比分別下降18.7%和3.4%，比一季度分別收窄9.4個和4.6個百分點，而河北則同比增長8.0%，比一季度回升0.7個百分點。

數據顯示，上半年，京津冀消費品市場逐步回暖，尤其是新業態釋放消費潛力。上半年，北京、天津、河北社會消費品零售總額同比分別下降16.3%、21.7%和5.6%，降幅比一季度分別收窄5.2個、3.8個和10.7個百分點。

然而，新冠肺炎疫情激發互聯網消費需求。上半年，北京限額以上批發零售業、住宿餐飲業網上零售額同比增長25.8%，比一季度提高9.9個百分點。

天津限額以上商品網上零售額同比增長6.6%；河北龍頭電商和大型超商帶動網絡消費迅猛增長，限額以上批發零售業單位通過公共網絡實現商品零售額達172.6億元，同比增長1.3倍。

北京 新冠肺炎 電商

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