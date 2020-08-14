京津冀生產總值 上半年近3.9兆元

新冠肺炎疫情下，京津冀三地加強聯防聯控，加強區域協作和精準承接，區域經濟持續復甦。今年上半年，京津冀地區生產總值達38902.2億元（人民幣，下同）。

北京市統計局12日公布的數據顯示，上半年京津冀地區生產總值38902.2億元中，北京、天津、河北分別為16205.6億元、6309.3億元和16387.3億元，按可比價格計算，同比分別下降3.2%、3.9%和0.5%，降幅比一季度分別收窄3.4個、5.6個和5.7個百分點。

北京市統計局表示，疫情下，京津冀三地加強聯防聯控，促進區域產業鏈配套企業和重點項目復工復產。上半年，北京積極推進北京城市副中心建設，其中北京環球主題公園一期建設進入設施安裝階段，預計今年完工、明年開園；北京城市副中心站綜合交通樞紐和東六環路入地改造工程以及北京城市副中心劇院、圖書館和博物館等項目開工建設。

上半年，作為北京冬奧會交通基礎設工程的河北張家口南綜合客運樞紐、崇禮南客運樞紐、太子城高鐵站客運樞紐部分工程及張家口崇禮城區至太子城公路改建工程項目建設有序推進，預計在今年8月底前完工。

與此同時，上半年，雄安新區加快建設，區域內在建項目同比增加167個，固定資產投資同比增長15.9倍，拉動河北投資增速3.5個百分點。

在產業銜接方面，京津冀不斷加強協作。數據顯示，上半年，天津實際利用內資1421.4億元，其中引入京冀地區項目627.9億元，占比超過四成，比一季度提高2.4個百分點；天津濱海新區與北京開展招商合作，1月至5月濱海新區承接非首都功能落地項目800個，投資額約970億元。

上半年，河北承接京津轉入法人單位202個，同比增長2.6倍。截至今年6月底，河北與京津共建省級以上創新平台98家、各類產業技術創新聯盟95家，累計吸納北京技術合同成交額662.9億元。