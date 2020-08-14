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大灣區知交會 向全球招商招展

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2020粵港澳大灣區知識產權交易博覽會新聞通氣會13日在廣州舉行，會上發布了全球招商招展及項目徵集邀請。　

「隨著粵港澳大灣區的眾多企業創新實力不斷增強，對更高水平的知識產權創造、運用和保護有更為迫切地需要」。廣東省市場監督管理局（知識產權局）局長麥教猛表示，舉辦該博覽會能够有力促進粵港澳三地創新要素高效便捷流動，營造尊重和保護知識產權的良好氛圍與環境，完善粵港澳三地知識產權保護和交易體系，服務大灣區創新發展。

據介紹，本屆博覽會將借鑒網上廣交會的形式，全面採取線上舉辦，由「在線交易博覽」「線上知識產權灣區論壇」「線上知識產權」專場活動等三大核心內容組成，PC端和App應用同步運行。　

同時，本屆博覽會還將藉助互聯網，面向全球廣泛徵集知識產權項目路演，進行新品發布、直播營銷、知識產權拍賣會等相關活動，探索知識產權網上交易的新路徑。　　

廣東是中國知識產權大省。在第21屆中國專利獎評選中，廣東省共獲獎239項，金獎數、優秀獎數、獲獎項目總數均居全國第一。

本屆博覽會由廣東省市場監督管理局（知識產權局）、廣州市人民政府、香港特別行政區政府知識產權署、澳門特別行政區政府經濟局共同主辦。

廣東 直播 拍賣會

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