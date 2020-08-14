絲路海運帶動 福建港口復甦

福建省交通運輸廳表示，今年1月至7月，福建沿海港口貨物吞吐量完成3.43億噸，同比增長1.5%，增幅較1月至6月提高了1.8個百分點。

其中，7月份福建省沿海港口貨物吞吐量完成了5843.36萬噸，同比增長11.2%。外貿貨物吞吐量完成1.36億噸，雖同比下降了1.1%，但降幅較1至6月份收窄了0.3個百分點。

中新社報導，湄洲灣港羅嶼作業區在7月份單月卸船量、吞吐量均破歷史紀錄。其中吞吐量為148.66萬噸，與去年同期對比增加76.05%。福州港、廈門港亦在「絲路海運」帶動下港口生產加快復甦。世界知名航商地中海航運公司日前在廈門港新增掛靠一條「海絲」航線，貫通東南亞、東北亞。

另一條「絲路海運」命名航線（Seagull）也進行了路徑升級，將廈門港作為中國最後一個掛靠港，可在最短時間內將廈門口岸的出口貨物運抵丹戎帕拉帕斯、新加坡等港口。

廈門港依託「絲路海運」建設，不斷加強與世界大型航商戰略合作，以適應新變化、滿足新需求。數據顯示，今年6月和7月，廈門港單月集裝箱吞吐量均突破100萬標箱。