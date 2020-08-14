廈洽會將登場 35國和地區明確參展

2020廈門國際貿易洽談會暨絲路投資大會（簡稱「廈洽會」）將於9月8日-11日在福建廈門舉辦。在12日下午舉辦的新聞發佈會上，廈門市副市長林建指出，將圍繞「雙向投資促進」主題，精心策劃各項展會論壇活動，努力辦成新一輪高水平經貿合作的平台。

中新社報導，本屆廈洽會已明確菲律賓為主賓國，山西省為主賓省；展覽總面積約11萬平方米，分為投資主題館和產業招商館兩大展區，共設置16個專業展區。林建介紹，截至目前，境外投資展區已有英國、德國、比利時、奧地利、日本、韓國等35個國家和地區明確參展意向。

本屆廈洽會將聚焦新經濟發展和「一帶一路」建設。林建說，針對新經濟發展，今年策劃舉辦中國工業互聯網創新發展大會、高新技術暨未來產業展、智慧城市展、金融科技展、新財富上市公司併購年會等系列活動，交流展示新技術、新產品，分析最新經濟發展趨勢，分享投資理念。

林建還指出，這次展會注重危中尋機，結合當前國際新形勢，認真謀劃「絲路海運展」以及「一帶一路」發展高層論壇”等系列活動，積極融入到「一帶一路」經濟建設。

除了線下活動照常舉辦，本屆廈洽會將線上攜手阿里巴巴集團，通過與互聯網技術的創新融合，打造98投資雲平台—98「雲上投洽會」，通過實景實時對接，實現遠距離高效投資環境軟硬件展示、項目對接和商務洽談。

圍繞疫情防控形勢下世界投資趨勢以及世界經濟走向等主題，本屆廈洽會將舉辦2020國際投資論壇及9場平行論壇，擬邀請聯合國工發組織總干事李勇等嘉賓進行視頻演講；策劃舉辦中國母基金峰會、新財富論壇等一系列活動，探討新形勢下的世界經濟發展。

福建將結合產業特點、區域優勢等，精心策劃生成項目，積極開展項目推介和預對接。福建省商務廳副廳長陳靖說，截至目前，全省已發佈對外招商項目621個、投資總額10972億元人民幣。